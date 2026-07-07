ऐपल अब गूगल को डाटा भेजने से पहले यूजर से मांगेगा अनुमति टेक्नोलॉजी Jul 07, 2026

ऐपल ने iOS 27 और पिछले साल के iOS 26 में एक नया प्रॉम्प्ट शामिल किया है। अगर, आप इन ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स इस्तेमाल करते हैं तो आपके सामने एक पॉप-अप आएगा। यह आपसे पूछेगा कि क्या आपकी जानकारी गूगल क्लाउड पर भेजी जा सकती है।

गूगल के जेमिनी AI की मदद से इन टूल्स को बेहतर बनाने के लिए यह बदलाव किया गया है। आप अपनी सुविधा के अनुसार, इसे एक बार की अनुमति दे सकते हैं या हमेशा के लिए भी मंजूरी दे सकते हैं। इसका फैसला पूरी तरह आप पर निर्भर करेगा।