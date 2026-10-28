मैकबुक प्रो में लौटा चमकने वाला ऐपल लोगो

पहले टच स्क्रीन मैकबुक प्रो में 10 साल बाद लौटा चमकने वाला ऐपल लोगो

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:32 pm Oct 28, 202611:32 pm

क्या है खबर?

ऐपल ने अपने नए टच स्क्रीन मैकबुक प्रो के साथ करीब 10 साल पुराने फीचर को फिर से पेश किया है। कंपनी ने लैपटॉप के ढक्कन पर चमकने वाला अपना लोगो वापस ला दिया है, जिसे 2016 में हटा दिया गया था। यह लोगो कभी ऐपल के लैपटॉप की पहचान हुआ करता था। इस बार कंपनी ने सिर्फ पुराने फीचर की वापसी नहीं की, बल्कि नए मैकबुक प्रो में पहली बार टच स्क्रीन भी दी है।