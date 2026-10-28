ऐपल ने टच स्क्रीन वाला पहला मैकबुक प्रो किया लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स
क्या है खबर?
टेक दिग्गज कंपनी ऐपल ने आज (28 अक्टूबर) अपने 'ऐपल प्रो एंड टेल' इवेंट में टच स्क्रीन वाला पहला मैकबुक प्रो लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने पहली बार अपने मैक लैपटॉप में टच स्क्रीन की सुविधा दी है। नया लैपटॉप 14 इंच और 16 इंच के 2 मॉडल में आएगा। इसमें नई स्क्रीन और तेज चिप दी गई है। कंपनी ने इसके डिजाइन, बैटरी और काम करने की क्षमता में भी बदलाव किए हैं।
स्क्रीन
नए मैकबुक प्रो में मिलेगी बड़ी और चमकदार स्क्रीन
नए मैकबुक प्रो में OLED स्क्रीन दी गई है, जिसकी ब्राइटनेस 2,000 निट्स तक जाती है। इसमें 120Hz की रिफ्रेश रेट भी मिलती है, जिससे स्क्रीन पर चीजें आसानी से चलती दिखाई देंगी। कंपनी ने इसका कंट्रास्ट भी बेहतर किया है।
बेहतर प्रदर्शन के लिए इस नए लैपटॉप में M5 प्रो और M5 मैक्स चिप के विकल्प मिलेंगे। इसमें जरूरत के हिसाब से 128GB तक मेमोरी और 16TB तक स्टोरेज चुना जा सकता है।
डायनामिक आइलैंड
आईफोन की तरह डायनामिक आइलैंड फीचर
नए मैकबुक प्रो में यूजर्स स्क्रीन को छूकर कई काम कर सकेंगे। वे पेज ऊपर-नीचे कर सकते हैं, तस्वीरों को बड़ा कर सकते हैं और फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं।
कंपनी के ऐप इस सुविधा के हिसाब से तैयार किए गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोबी लाइटरूम, डाविंची रिजॉल्व और ब्लेंडर जैसे ऐप भी इसे सपोर्ट करेंगे। इसमें आईफोन की तरह डायनामिक आइलैंड फीचर भी दिया गया है।
अन्य
बैटरी 24 घंटे तक चलेगी
ऐपल के मुताबिक, नया मैकबुक प्रो एक बार चार्ज करने पर 24 घंटे तक चल सकता है।
14 इंच वाले मॉडल का वजन करीब 3 पाउंड और 16 इंच वाले मॉडल का 4 पाउंड है। इसमें 3 थंडरबोल्ट 5 पोर्ट, HDMI, SD कार्ड स्लॉट, मैगसेफ चार्जिंग और हेडफोन जैक मिलेगा।
लैपटॉप में 6 स्पीकर, 12 मेगापिक्सल का कैमरा और मैकOS 27 दिया गया है। इसमें ऐपल इंटेलिजेंस की सुविधाएं भी मिलेंगी।
कीमत
कितनी है टच स्क्रीन मैकबुक प्रो की कीमत?
नए मैकबुक प्रो के 14 इंच वाले मॉडल की शुरुआती कीमत 2,899 डॉलर (लगभग 2.75 लाख रुपये) है। वहीं, 16 इंच वाले मॉडल की कीमत 3,399 डॉलर (लगभग 3.25 लाख रुपये) से शुरू होगी।
ऐपल ने 28 अक्टूबर से प्री-बुकिंग शुरू कर दी है। ग्राहक इसे 6 नवंबर से खरीद सकेंगे। दोनों मॉडल में M5 प्रो या M5 मैक्स चिप के विकल्प मिलेंगे।
ऐपल इंटेलिजेंस की कुछ सुविधाएं भी दी जाएंगी, लेकिन उपलब्धता अलग-अलग देशों में अलग हो सकती है।