ऐपल ने टच स्क्रीन वाला नया मैकबुक प्रो लॉन्च किया

ऐपल ने टच स्क्रीन वाला पहला मैकबुक प्रो किया लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:09 pm Oct 28, 202611:09 pm

क्या है खबर?

टेक दिग्गज कंपनी ऐपल ने आज (28 अक्टूबर) अपने 'ऐपल प्रो एंड टेल' इवेंट में टच स्क्रीन वाला पहला मैकबुक प्रो लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने पहली बार अपने मैक लैपटॉप में टच स्क्रीन की सुविधा दी है। नया लैपटॉप 14 इंच और 16 इंच के 2 मॉडल में आएगा। इसमें नई स्क्रीन और तेज चिप दी गई है। कंपनी ने इसके डिजाइन, बैटरी और काम करने की क्षमता में भी बदलाव किए हैं।