भारत में 15 दिसंबर से शुरू होगी ऐपल फिटनेस+ सेवा, इतना करना होगा भुगतान

ऐपल की सब्सक्रिप्शन आधारित फिटनेस और वेलनेस सेवा ऐपल फिटनेस+ भारत में 15 दिसंबर से शुरू होगी। यह ऐपल की फिटनेस सेवाओं के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। कंपनी का कहना है कि यह प्लेटफॉर्म लोगों को रोजाना फिट रहने के लिए प्रेरित करेगा। इसमें गाइडेड वर्कआउट, मेडिटेशन सेशन और ऐपल वॉच के साथ सीधा जुड़ाव मिलेगा, जिससे यूजर्स को बेहतर और आसान अनुभव मिलेगा हर दिन।

खासियत वर्कआउट, लाइव डाटा और म्यूजिक की बड़ी खासियत भारत में ऐपल फिटनेस+ शुरू होने पर यूजर्स को योगा, स्ट्रेंथ, HIIT, पिलेट्स, डांस, साइकलिंग, किकबॉक्सिंग और मेडिटेशन जैसे कुल 12 तरह के वर्कआउट मिलेंगे। हर सेशन 5 से 45 मिनट का होगा। ऐपल वॉच से लाइव हार्ट रेट, कैलोरी और एक्टिविटी रिंग की जानकारी स्क्रीन पर दिखेगी। इसमें ऐपल म्यूजिक का सपोर्ट भी होगा और खास तौर पर इसमें के-पॉप जैसी नई म्यूजिक कैटेगरी भी जोड़ी जा रही है।

कीमत कितना करना होगा हर महीने भुगतान? भारत में ऐपल फिटनेस+ की कीमत 149 रुपये प्रति महीना और 999 रुपये प्रति साल रखी गई है। इसमें 6 लोगों तक फैमिली शेयरिंग की सुविधा दी जाएगी। ऐपल नए डिवाइस खरीदने वाले ग्राहकों को तीन महीने का फिटनेस+ फ्री भी देगा। जिन लोगों ने नया ऐपल वॉच, आईफोन, आईपैड, ऐपल TV, एयरपॉड्स प्रो 3 या पावरबीट्स खरीदे हैं, वे बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के यह सेवा इस्तेमाल कर पाएंगे।

