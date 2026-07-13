ऐपल के मुकदमे से अटका OpenAI के AI हार्डवेयर का भविष्य

OpenAI ने किया आरोपों से इनकार

ऐपल ने यह भी आरोप लगाया है कि टैन ने इंटरव्यू के समय कंपनी के अंदरूनी प्रोजेक्ट्स पर बातचीत की और यहां तक कि गुप्त कोड नेम भी बताए।

हालांकि, OpenAI ने इन सभी आरोपों से साफ इनकार किया है, लेकिन AI समीक्षक श्रुति मिश्रा का मानना है कि इस कानूनी जंग के कारण OpenAI के पहले AI हार्डवेयर लॉन्च में गंभीर देरी हो सकती है।

उनका अनुमान है कि यह लॉन्च 2027 के अपने तय लक्ष्य से भी आगे खिसक सकता है। डिजाइन से जुड़े फैसलों पर भी अब कानूनी नजर है, ऐसे में यह पूरा प्रोजेक्ट फिलहाल ठंडे बस्ते में जा सकता है।