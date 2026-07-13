ऐपल के मुकदमे से अटका OpenAI के AI हार्डवेयर का भविष्य
ऐपल ने OpenAI पर व्यापार रहस्य चुराने और भर्ती में धांधली करने का आरोप लगाते हुए अदालत में मुकदमा किया है।
इसमें बताया गया है कि ऐपल में पहले काम कर चुके ChatGPT निर्माता के मुख्य हार्डवेयर अधिकारी टेंग टैन ने नौकरी के आवेदकों से साक्षात्कार के दौरान आईफोन निर्माता के गोपनीय डिवाइस लाने को कहा।
इसके अलावा, ऐपल के एक और पूर्व कर्मचारी चांग लियू पर आरोप है कि उन्होंने कंपनी छोड़ने के बाद गोपनीय फाइल्स तक पहुंच बनाई और उन्हें डाउनलोड भी किया।
OpenAI ने किया आरोपों से इनकार
ऐपल ने यह भी आरोप लगाया है कि टैन ने इंटरव्यू के समय कंपनी के अंदरूनी प्रोजेक्ट्स पर बातचीत की और यहां तक कि गुप्त कोड नेम भी बताए।
हालांकि, OpenAI ने इन सभी आरोपों से साफ इनकार किया है, लेकिन AI समीक्षक श्रुति मिश्रा का मानना है कि इस कानूनी जंग के कारण OpenAI के पहले AI हार्डवेयर लॉन्च में गंभीर देरी हो सकती है।
उनका अनुमान है कि यह लॉन्च 2027 के अपने तय लक्ष्य से भी आगे खिसक सकता है। डिजाइन से जुड़े फैसलों पर भी अब कानूनी नजर है, ऐसे में यह पूरा प्रोजेक्ट फिलहाल ठंडे बस्ते में जा सकता है।