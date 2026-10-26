ऐपल ने हार्डवेयर टीम में किया बदलाव, 5000 नौकरियों पर छंटनी की तलवार

ऐपल अपने हार्डवेयर डिवीजन को मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जॉन टर्नस के नेतृत्व में नया रूप दे रही है। इसका मकसद है कि उत्पादों को और नियमित रूप से लॉन्च किया जा सके और टीमें पहले से ज्यादा बेहतर तालमेल के साथ काम कर सकें। कंपनी प्रोग्राम मैनेजर के पदों में कटौती कर रही है और 3 नए इंजीनियरिंग उपाध्यक्ष ला रही है। ये नए अधिकारी डिवाइस को सॉफ्टवेयर या इंटरनेट से जुड़ने वाले हार्डवेयर के साथ बेहतर तालमेल बिठाने में मदद करेंगे।