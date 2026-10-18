ऐपल, अमेजन और मेटा के नए गैजेट्स वायरटैपिंग कानूनों के लिए चुनौती

ऐपल, अमेजन और मेटा ने कुछ ऐसे नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डिवाइस लॉन्च किए हैं, जो हमेशा आपके आस-पास की आवाजें सुनते रहते हैं। इन्हें एक्टिवेट करने के लिए किसी 'वेक वर्ड' (जागृत करने वाले शब्द) की जरूरत नहीं पड़ती।

यह तकनीक सुनने में भले ही भविष्य की लगती हो, लेकिन इससे एक बड़ी बहस छिड़ गई है। दरअसल, बिना सबकी इजाजत के बातचीत रिकॉर्ड करना कुछ राज्यों में वायरटैपिंग कानूनों का उल्लंघन कर सकता है।

गोपनीयता मामलों की वकील करेन पानायोटा ने इस मुद्दे पर कहा, 'जब भी कोई नई तकनीक आती है, मेरी सलाह हमेशा यही होती है कि इसे सावधानी से अपनाएं।"

उन्होंने बताया कि क्या रिकॉर्डिंग के लिए सहमति लेना जरूरी है या केवल आपकी बातों का विश्लेषण करना भी कानूनी दायरे में आता है, इस पर कई कानूनी सवाल और उलझनें हैं।