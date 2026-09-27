बेंगलुरु कोर्ट में AI के इस्तेमाल पर उठे सवाल, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मामला

बेंगलुरु की एक कोर्ट का आदेश इन दिनों ऑनलाइन खूब सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल, इस आदेश में लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बना एक ऐसा प्रॉम्प्ट दिखा, जिसे एडिट नहीं किया गया था।

यह गलती देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई। इसके बाद से ही सब लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि हम अदालतों जैसी गंभीर जगहों पर AI पर कितना भरोसा कर सकते हैं और इंसानी जांच अभी भी कितनी जरूरी है।