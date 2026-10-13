ओवन-टीवी में खुद को कॉपी करेगा AI, एंथ्रोपिक ने दी चेतावनी

एंथ्रोपिक ने एक नया अध्ययन जारी किया है, जिसमें एक बड़ी चेतावनी दी गई है। इसके मुताबिक, इस साल के खत्म होते-होते छोटे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्रोग्राम खुद ही स्मार्ट टीवी और ओवन जैसे हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले डिवाइसेज में अपनी कॉपी बनाना शुरू कर सकते हैं।

कंपनी की फ्रंटियर रेड टीम के AI सुरक्षा शोधकर्ता विलियम झोउ और डैनियल फ्रीमैन ने पाया कि ये AI अलग-अलग गैजेटस में आसानी से फैल सकते हैं।

यह बात साइबर सुरक्षा के लिए एक बड़ी चिंता पैदा करती है क्योंकि एक बार अगर, ये AI खुद को फैलाना शुरू कर दें तो इन्हें रोक पाना बहुत मुश्किल होगा।