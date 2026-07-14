क्लाउड भाषा के आधार पर बदलता है जवाब देने का तरीका, एंथ्रोपिक के अध्ययन में खुलासा

अध्ययन में जिन AI मॉडल्स का टेस्ट किया गया, उनमें सॉनेट 4.6 सबसे मिलनसार साबित हुआ। यह अक्सर यूजर्स को सुकून देता था और चुटकुले भी सुनाता था।

दूसरी तरफ, ओपस 4.7 का फोकस ज्यादातर तार्किक विश्लेषण और जोखिम का आकलन करने पर था, जिसकी वजह से यह ज्यादा गंभीर सुनाई दिया।

एंथ्रोपिक का कहना है कि ये नतीजे AI के जवाब देने के तरीकों में आए अंतर को दिखाते हैं, न कि उसके अलग-अलग विचारों को। इन नतीजों का इस्तेमाल भविष्य के AI को बेहतर और एक जैसा (कंसिस्टेंट) बनाने के लिए किया जा सकेगा।