एंथ्रोपिक ने कोडिंग इंटरव्यू किए बंद, अब ऐसे होगी इंजीनियरों की भर्ती

रीजबरग को उम्मीद है कि इस तरीके से 'प्रोडक्ट सेंस' और सहानुभूति जैसे गुण सामने आएंगे। ये ऐसे कौशल हैं, जो असल काम में बहुत मायने रखते हैं। यह बदलाव एक बड़े चलन का हिस्सा है।

हाल ही में एंथ्रोपिक की एक रिपोर्ट में बताया गया कि AI के ज्यादा कोडिंग काम संभालने के बाद जूनियर टेक कर्मचारियों की भर्ती कम हुई है। इस बात से नए सवाल खड़े होते हैं कि कंपनियों को असली इंजीनियरिंग प्रतिभाओं की पहचान कैसे करनी चाहिए।