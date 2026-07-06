क्लाउड की मदद से शोधकर्ता ने फ्रंट गेट टिकट्स की वेबसाइट में खोजी खामी

खतरे में पड़ गई लाखों लोगों की जानकारी

इस खामी के कारण लाखों लोगों के नाम, ईमेल ID और पते खतरे में पड़ गए थे। हालांकि, क्रेडिट कार्ड की जानकारी पर कोई खतरा नहीं था।

कैरोल ने यह भी दिखाया कि बैकएंड से पासवर्ड रीसेट कोड हासिल कर एडमिन अकाउंट्स को हैक किया जा सकता था और फिर VIP पास भी जारी किए जा सकते थे।

उन्होंने अपनी पहुंच का गलत फायदा उठाए बिना पूरी जानकारी कंपनी को जिम्मेदारी से दी। फ्रंट गेट टिकट्स ने भी इस बात की पुष्टि की कि एक शोधकर्ता ने उन्हें इस सुरक्षा खामी के बारे में बताया था और उन्होंने इसे एक ही दिन में ठीक कर दिया था।