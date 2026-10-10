इन घटनाओं से AI की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ये बातें ऐसे समय सामने आई हैं, जब ट्रंप प्रशासन ने AI कंपनियों को अपने सिस्टम सुरक्षित रखने की सख्त चेतावनी दी थी।

एक और अजीब वाकया यह हुआ कि इस AI ने गलती से फिलाडेल्फिया पुलिस को एक हत्या की गलत जानकारी भेज दी। एंथ्रोपिक का कहना है कि इसका असर बहुत कम पड़ा है, लेकिन कंपनी ने व्हाइट हाउस को इस बारे में बता दिया है।

अब कंपनी ने फैसला किया है कि टेस्टिंग के दौरान AI का इंटरनेट एक्सेस रोक दिया जाएगा, ताकि आगे ऐसी गलतियां न हों।