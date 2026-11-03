एंथ्रोपिक सेल्फ-बिल्डिंग AI बनाने के करीब, 80 फीसदी काम पूरा

एंथ्रोपिक का AI सिस्टम क्लाउड पहले ही कमाल दिखा चुका है। मई तक इसने कंपनी के अपने सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले 80 फीसदी से ज्यादा कोड को खुद लिखा है। इतनी तेजी से हो रही तरक्की बताती है कि सुरक्षा उपायों को भी इसके साथ-साथ चलना होगा।

कंपनी का कहना है कि वह जिम्मेदार तरीके से विकास के लिए बनाए गए सख्त नियमों का सख्ती से पालन कर रहा है, ताकि AI पर इंसानों का नियंत्रण बना रहे।

यह एक 'रिस्पॉन्सिबल स्केलिंग पॉलिसी' का पालन करती है और जोर देती है कि आने वाले समय में भी इस पर इंसानों की निगरानी बेहद जरूरी बनी रहेगी।