एंथ्रोपिक सेल्फ-बिल्डिंग AI बनाने के करीब, 80 फीसदी काम पूरा
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एंथ्रोपिक ने बताया है कि वह 'सेल्फ-बिल्डिंग AI' को बनाने के बहुत करीब है। इस AI का मतलब है कि यह इंसानों की बहुत कम मदद से अपना कोड खुद लिख और अपडेट कर पाएगा।
यह बात विज्ञान और टेक्नोलॉजी के लिए एक बड़ी क्रांति ला सकती है, लेकिन इसके साथ ही यह सुरक्षा और इस पर नियंत्रण रखने जैसे कई बड़े सवाल भी खड़े करती है।
इंसानी नियंत्रण के लिए कर रही सख्त नियमों का पालन
एंथ्रोपिक का AI सिस्टम क्लाउड पहले ही कमाल दिखा चुका है। मई तक इसने कंपनी के अपने सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले 80 फीसदी से ज्यादा कोड को खुद लिखा है। इतनी तेजी से हो रही तरक्की बताती है कि सुरक्षा उपायों को भी इसके साथ-साथ चलना होगा।
कंपनी का कहना है कि वह जिम्मेदार तरीके से विकास के लिए बनाए गए सख्त नियमों का सख्ती से पालन कर रहा है, ताकि AI पर इंसानों का नियंत्रण बना रहे।
यह एक 'रिस्पॉन्सिबल स्केलिंग पॉलिसी' का पालन करती है और जोर देती है कि आने वाले समय में भी इस पर इंसानों की निगरानी बेहद जरूरी बनी रहेगी।