एंथ्रोपिक ट्रंप प्रशासन की कार्रवाई को अदालत में देगी चुनौती, जानिए क्या है मामला

एंथ्रोपिक अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक पर 'सप्लाई चेन रिस्क' का लेबल लगाने के मामले में अमेरिकी रक्षा विभाग (पेंटागन) को अदालत में चुनौती देगी। कंपनी ने इस तरह की कार्रवाई को अलोखा और कानूनी रूप से गलत बताया है। यह कदम डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से शुक्रवार को अमेरिका की सबसे सफल AI कंपनियों में से एक के विकास को रोकने की धमकी देने के बाद 2 आदेश जारी करने के बाद उठाया गया।

आदेश कंपनी के खिलाफ जारी किए 2 आदेश पहले आदेश में राष्ट्रपति ट्रंप ने संघीय एजेंसियों को एंथ्रोपिक के सॉफ्टवेयर का उपयोग न करने का आदेश दिया, जबकि दूसरे में पेंटागन ने AI फर्म को 'सप्लाई-चेन रिस्क' घोषित कर दिया। यह लेबल आमतौर पर उन देशों की फर्मों के लिए आरक्षित होता है, जिन्हें अमेरिका शत्रु मानता है। रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने पोस्ट में लिखा, "अमेरिका की सेना के साथ व्यापार करने वाला ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता या भागीदार एंथ्रोपिक के साथ व्यावसायिक गतिविधि नहीं कर सकता है।"

प्रतिक्रिया कार्रवाई पर कंपनी ने क्या कहा? इसको लेकर कंपनी ने कहा, "एंथ्रोपिक के खिलाफ यह कार्रवाई केवल अमेरिका के दुश्मनों के लिए ही की जाती रही है और इससे पहले कभी भी किसी अमेरिकी कंपनी पर सार्वजनिक रूप से लागू नहीं की गई है। हम इन घटनाक्रमों से बेहद दुखी हैं।" एंथ्रोपिक ने कहा कि वह युद्ध विभाग के साथ समझौता करने को तैयार है, लेकिन अमेरिकियों की घरेलू निगरानी और ऑटोनॉमस हथियार अभियानों के लिए उसके क्लाउड चैटबॉट के उपयोग के लिए तैयार नहीं है।

तर्क कंपनी ने दिया यह तर्क उसने तर्क दिया कि मौजूदा अत्याधुनिक AI मॉडल ऑटोनॉमस हथियारों के लिए पर्याप्त विश्वसनीय नहीं हैं और चेतावनी दी कि इस तरह के उपयोग से अमेरिकी सैनिकों और नागरिकों को खतरा हो सकता है। कंपनी ने यह भी कहा कि बड़े पैमाने पर घरेलू निगरानी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगी। एंथ्रोपिक ने कहा, "हमने स्पष्ट किया है कि उपर्युक्त 2 सीमित अपवादों को छोड़कर हम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए AI के सभी वैध उपयोगों का समर्थन करते हैं।"

