एंथ्रोपिक ने AI चिप्स के लिए किया गूगल और ब्रॉडकॉम से समझौता
क्या है खबर?
एंथ्रोपिक ने गूगल और ब्रॉडकॉम के साथ अगली जनरेशन की टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट (TPU) के कई गीगावाट हासिल करने के लिए एक समझौता किया है, जो 2027 में चालू हो जाएगी। इन TPU का उपयोग अत्याधुनिक क्लाउड मॉडल को प्रशिक्षित और तैनात करने के लिए किया जाएगा। बढ़ती मांग का असर वार्षिक राजस्व में दिख रहा है, जो 2025 के अंत में 9 अरब डॉलर (830 अरब रुपये) से बढ़कर 30 अरब डॉलर (2,790 अरब रुपये) हो गया।
कारण
बढ़ते ग्राहकों को देखते हुए उठाया कदम
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) कृष्णा राव ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, "हम अपने ग्राहक बेस में देखी गई तीव्र वृद्धि को पूरा करने के लिए आवश्यक क्षमता का निर्माण कर रहे हैं।" एक्सचेंज फाइलिंग में ब्रॉडकॉम ने कहा कि उसने गूगल के साथ इंटरनेट दिग्गज कंपनी के TPU की भविष्य की जनरेशन की आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौता किया है, जिन्हें डाटा सेंटर्स में AI को शक्ति प्रदान करने के लिए डिजाइन किया है।
ग्राहक बेस
ग्राहकों की संख्या में हो रहा इजाफा
AI स्टार्टअप ने यह भी कहा कि नए कंप्यूटिंग टूल्स का अधिकांश हिस्सा अमेरिका में स्थापित किया जाएगा। एंथ्रोपिक ने कहा कि फरवरी में अपने सीरीज G फंडिंग राउंड के दौरान 500 से अधिक व्यावसायिक ग्राहक इसकी सेवाओं पर सालाना 10 लाख डॉलर से (करीब 9.3 करोड़ रुपये) अधिक खर्च कर रहे थे। कंपनी के अनुसार, यह संख्या अब 1,000 से अधिक हो गई है, जो 2 महीने से भी कम समय में दोगुनी हो गई है।