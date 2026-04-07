एंथ्रोपिक के क्लाउड की मांग में तेजी देखी जा रही है

एंथ्रोपिक ने AI चिप्स के लिए किया गूगल और ब्रॉडकॉम से समझौता

क्या है खबर?

एंथ्रोपिक ने गूगल और ब्रॉडकॉम के साथ अगली जनरेशन की टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट (TPU) के कई गीगावाट हासिल करने के लिए एक समझौता किया है, जो 2027 में चालू हो जाएगी। इन TPU का उपयोग अत्याधुनिक क्लाउड मॉडल को प्रशिक्षित और तैनात करने के लिए किया जाएगा। बढ़ती मांग का असर वार्षिक राजस्व में दिख रहा है, जो 2025 के अंत में 9 अरब डॉलर (830 अरब रुपये) से बढ़कर 30 अरब डॉलर (2,790 अरब रुपये) हो गया।