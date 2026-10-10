एंथ्रोपिक के क्लाउड ने तोड़ी वेबसाइट की पाबंदी, सुरक्षा को लेकर उठे सवाल

सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए एंथ्रोपिक ने अपने कुछ टेस्ट अब ऑफलाइन कर दिए हैं। इसके साथ ही, उन्होंने लाइव वेबसाइट पर चल रहे कुछ प्रयोग भी रोक दिए हैं और AI के लिए इंटरनेट एक्सेस को भी काफी सीमित कर दिया है।

इसके अलावा, उन्होंने ऐसे नए सिस्टम भी लगाए हैं, जो AI की इन अनधिकृत गतिविधियों को तुरंत पहचान सकें और रोक सकें। बाद के टेस्ट में इन नए सिस्टम ने काफी बेहतर ढंग से काम किया है।

कंपनी की टीम का कहना है कि वे पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उन्हें जैसे-जैसे नई जानकारी मिलेगी, वे उसे सबके साथ साझा करते रहेंगे।