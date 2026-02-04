एंथ्रोपिक के नए AI टूल ने बढ़ाई निवेशकों की चिंता, जानिए क्या है कारण

एंथ्रोपिक के नए AI टूल ने साॅफ्टवेयर बाजार की चिंता बढ़ा दी है

क्या है खबर?

एंथ्रोपिक के हाल ही में लॉन्च किए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ऑटोमेशन टूल ने वैश्विक प्रौद्योगिकी बाजारों में नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। इसका कारण है कि AI मुख्य सॉफ्टवेयर और आउटसोर्सिंग व्यापार मॉडल्स का केवल सपोर्ट करने के बजाय उन्हें प्रतिस्थापित कर सकती है। इससे अमेरिकी सॉफ्टवेयर शेयरों में रातों-रात भारी बिकवाली हुई, जिसका असर यूरोप और एशिया में भी देखने को मिला। इसका इंफोसिस, विप्रो और टाटा कंसलेटेसी सर्विसेज (TCS) के शेयरों पर भी असर पड़ेगा।