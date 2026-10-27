एंथ्रोपिक के कड़े सुरक्षा नियमों से ग्राहक कर रहे दूसरी कंपनियों का रुख

एंथ्रोपिक की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्धता कभी-कभी ग्राहकों की जरूरतों से मेल नहीं खाती। खासकर उन सेक्टर्स के ग्राहक, जो कड़े नियमों वाले हैं और जिन्हें प्राइवेसी की बहुत चिंता होती है।

कंपनी की जीरो डाटा रिटेंशन नीति का मतलब है कि वह बहुत कम जानकारी अपने पास रखती है। इस वजह से कंपनी के लिए गलत इस्तेमाल या सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं को पहचानना ज्यादा मुश्किल हो जाता है।

इसी का नतीजा है कि कुछ ग्राहक अपनी जरूरतों के हिसाब से बेहतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल ढूंढने के लिए दूसरी कंपनियों का रुख कर सकते हैं।

कंपनी ने अभी यह नहीं बताया है कि वह कितने शेयर जारी करेगी या उनकी कीमत क्या होगी? एंथ्रोपिक ANT नाम से स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने की तैयारी में है।