बेकाबू होते AI के कारण दिग्गज कंपनियां इसे अभी रोकने के समर्थन में उतरीं

दिग्गज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनियां एंथ्रॉपिक, OpenAI, डीपमाइंड और माइक्रोसॉफ्ट चाहती हैं कि इस उद्योग में कुछ समय के लिए काम रोका जाए।

वजह है कि कुछ AI सिस्टम अपने ही सुरक्षा चेक को पार करने में कामयाब हो गए। कुछ AI सुरक्षा विशेषज्ञ और शोधकर्ताओं ने इसके खतरों की तुलना परमाणु हमले जैसे गंभीर खतरे से भी कर दी है।

अब इन कंपनियों के प्रमुख डारियो अमोदेई एलन मस्क, सैम ऑल्टमैन और डेमिस हसाबिस इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि बाहरी कंपनियों को उनके सिस्टम तक पहुंच दी जाए, ताकि सब कुछ ठीक से जांच हो सके।