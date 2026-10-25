क्यों एंथ्रोपिक AI के दौर में इंसानी लेखक को दे रही 3.25 करोड़ रुपये का वेतन?

AI भले ही प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जैसे सामान्य काम आसानी से कर सकता है, लेकिन क्रिएटिव रणनीति और दर्शकों को गहराई से समझने के लिए कंपनियों को अभी भी इंसानों की जरूरत है।

अगर, आप लेखन के क्षेत्र में अपना भविष्य देख रहे हैं तो अब बुनियादी बातों से आगे बढ़कर अपने कौशल को बढ़ाना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।

दरअसल, असली मूल्य उसी काम में है, जहां तकनीक अभी तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाई है।