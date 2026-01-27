एंथ्रोपिक ने वर्कस्पेस टूल्स के लिए लॉन्च किए इंटरैक्टिव क्लाउड ऐप्स, जानिए क्या होगा फायदा
क्या है खबर?
एंथ्रोपिक ने एक नया फीचर पेश किया है, जिसकी मदद से क्लाउड यूजर अब चैटबॉट इंटरफेस के भीतर इंटरैक्टिव ऐप्स को चला सकते हैं। इसमें अधिकतर वर्कस्पेस के टूल- स्लैक, कैनवा, फिग्मा, बॉक्स और क्ले शामिल है और जल्द ही सेल्सफोर्स के लिए भी एक ऐप उपलब्ध होने की उम्मीद है। प्रत्येक ऐप क्लाउड के लिए सर्विस का लॉग-इन इंस्टेंस इनेबल करेगा, जिससे स्लेक मैसेज भेज सकेंगे, चार्ट बना सकेंगे या क्लाउड फाइल्स तक पहुंच सकेंगे।
उपलब्धता
कौन-से यूजर्स के लिए होगा उपलब्ध?
एक ब्लॉग पोस्ट में एंथ्रोपिक ने कहा, "डाटा विश्लेषण, कंटेंट डिजाइन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये सभी काम एक समर्पित विजुअल इंटरफेस के साथ बेहतर तरीके से होते हैं।" इसमें आगे बताया है कि "क्लाउड की इंटेलिजेंस के साथ मिलकर आप अकेले किसी भी सुविधा की तुलना में तेजी से काम कर सकते हैं और नए बदलाव ला सकते हैं।" यह नया फीचर प्रो, मैक्स, टीम और एंटरप्राइज सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है। इसे claude.ai/directory पर जाकर एक्टिव कर सकते हैं।
मुकाबला
OpenAI के ऐप्स सिस्टम को मिलेगी टक्कर
यह सिस्टम OpenAI के ऐप्स सिस्टम के समान है, जिसे अक्टूबर में लॉन्च किया गया था, जो इंटरैक्टिव थर्ड-पार्टी टूल्स को सक्षम बनाता है। ये नए ऐप्स तब और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे, जब इन्हें एंथ्रोपिक की ओर से पिछले सप्ताह लॉन्च किए गए बहुउद्देशीय एजेंट टूल क्लाउड कोवर्क के साथ एकीकृत किया जाएगा। यह यूजर्स को बहुस्तरीय कार्य सौंपने की सुविधा देता है, जो बड़े और व्यापक डाटासेट पर आधारित होते हैं।