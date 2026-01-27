एंथ्रोपिक ने वर्कस्पेस टूल्स के लिए लॉन्च किए इंटरैक्टिव क्लाउड ऐप्स, जानिए क्या होगा फायदा

एंथ्रोपिक ने वर्कस्पेस टूल्स के लिए इंटरैक्टिव क्लाउड ऐप्स पेश किए हैं

क्या है खबर?

एंथ्रोपिक ने एक नया फीचर पेश किया है, जिसकी मदद से क्लाउड यूजर अब चैटबॉट इंटरफेस के भीतर इंटरैक्टिव ऐप्स को चला सकते हैं। इसमें अधिकतर वर्कस्पेस के टूल- स्लैक, कैनवा, फिग्मा, बॉक्स और क्ले शामिल है और जल्द ही सेल्सफोर्स के लिए भी एक ऐप उपलब्ध होने की उम्मीद है। प्रत्येक ऐप क्लाउड के लिए सर्विस का लॉग-इन इंस्टेंस इनेबल करेगा, जिससे स्लेक मैसेज भेज सकेंगे, चार्ट बना सकेंगे या क्लाउड फाइल्स तक पहुंच सकेंगे।