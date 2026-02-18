एंथ्रोपिक ने लॉन्च किया क्लाउड सॉनेट 4.6 मॉडल, पहले से ज्यादा दमदार
क्या है खबर?
एंथ्रोपिक ने अपना लेटेस्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) क्लाउड सॉनेट 4.6 जारी कर दिया है। इसमें कोडिंग, निर्देशों का पालन करने और कंप्यूटर के उपयोग में हुए सुधारों पर जोर दिया है। कंपनी के अनुसार, "क्लाउड सॉनेट 4.6 हमारा अब तक का सबसे सक्षम सॉनेट मॉडल है।" दावा किया है कि इस मॉडल ने आंतरिक सुरक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन किया है, जिससे मतिभ्रम और चापलूसी में लिप्त होने की प्रवृत्ति कम पाई गई है।
प्रदर्शन
बेंचमार्क परीक्षण में ऐसा रहा प्रदर्शन
एंथ्रोपिक ने कहा, "सॉनेट 4.6 हमारे यूजर्स के लिए कोडिंग कौशल में काफी सुधार लेकर आया है।" कंपनी के बेंचमार्क परीक्षणों के अनुसार, क्लाउड सॉनेट 4.6 कंपनी का एजेंटिक वित्तीय विश्लेषण और कार्यालय कार्यों के लिए सबसे शक्तिशाली मॉडल है, जो गूगल के जेमिनी 3 प्रो और OpenAI के GPT 5.2 जैसे प्रतिस्पर्धियों को पछाड़ता है। इन कार्यों में इसने कंपनी के ओपस 4.6 को भी मात दी है, जो इसका सबसे शक्तिशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल है।
उपलब्धता
कैसे कर सकते हैं उपयोग?
सॉनेट 4.6 फ्री और प्रो प्लान यूजर्स के लिए डिफॉल्ट मॉडल होगा, जो क्लाउड डॉट AI और क्लाउड कोवर्क पर उपलब्ध है। कंपनी ने इस मॉडल को अपने API और सभी प्रमुख क्लाउड प्लेटफॉर्म के माध्यम से रोल आउट कर दिया है। फ्री यूजर्स के लिए उपयोग की सीमाएं होंगी, जो वर्तमान मांग पर निर्भर करेंगी। सीमाएं हर 5 घंटे में रीसेट हो जाती हैं, जिन्हें अधिक उपयोग सीमा की आवश्यकता है, उन्हें कीमत चुकानी होगी।