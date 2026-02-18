एंथ्रोपिक ने अपना शक्तिशाली सॉनेट मॉडल पेश किया है

एंथ्रोपिक ने लॉन्च किया क्लाउड सॉनेट 4.6 मॉडल, पहले से ज्यादा दमदार

क्या है खबर?

एंथ्रोपिक ने अपना लेटेस्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) क्लाउड सॉनेट 4.6 जारी कर दिया है। इसमें कोडिंग, निर्देशों का पालन करने और कंप्यूटर के उपयोग में हुए सुधारों पर जोर दिया है। कंपनी के अनुसार, "क्लाउड सॉनेट 4.6 हमारा अब तक का सबसे सक्षम सॉनेट मॉडल है।" दावा किया है कि इस मॉडल ने आंतरिक सुरक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन किया है, जिससे मतिभ्रम और चापलूसी में लिप्त होने की प्रवृत्ति कम पाई गई है।