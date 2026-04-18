एंथ्रोपिक ने विजुअल बनाने के लिए क्लाउड डिजाइन मॉडल पेश किया है

एंथ्रोपिक ने लॉन्च किया क्लाउड डिजाइन, जानिए क्या मिलेगा फायदा

क्या है खबर?

एंथ्रोपिक ने क्लाउड डिजाइन नामक नया उत्पाद लॉन्च किया है, जो यूजर्स को प्रोटोटाइप, स्लाइड, वन-पेजर और अन्य विजुअल बनाने की सुविधा देता है। इसका उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है, जिनके पास डिजाइन का बैकग्राउंड नहीं है, ताकि वे अपने विचारों को अधिक आसानी से साझा कर सकें। यूजर इसे अपनी जरूरतें बताते हैं और यह उसका शुरुआती वर्जन तैयार करता है। इसके बाद, सीधे एडिटिंग या अनुरोधों के जरिए विजुअल को और बेहतर बना सकते हैं।