सायरन ने क्लाउड मिथोस 5 और ओपस 5.5 जैसे मॉडल्स का इस्तेमाल करके 26 जानबूझकर कमजोर बनाए गए सिस्टम पर 1,700 से ज्यादा टेस्ट चलाए।

नए मॉडल्स में गलतियां करने की संभावना काफी कम दिखी और सुरक्षा उल्लंघन केवल 0.6 फीसदी तक ही दर्ज किए गए।

एंथ्रोपिक ने बेहतर निर्देश और समस्याओं को पहचानने के लिए टूल जोड़कर इसमें और सुधार किए हैं। भले ही इसका मतलब यह था कि AI पहले से कम काम पूरे कर पाते थे, फिर भी यह बदलाव फायदेमंद रहा।

अब ये सभी निष्कर्ष उनके रिलीज से पहले होने वाली नियमित जांच का हिस्सा बन गए हैं, जो AI को ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है।