एंथ्रोपिक ने AI की सुरक्षा कमजोरियों को दूर करने के लिए शुरू किया नया टेस्ट
एंथ्रोपिक ने अभी हाल ही में सायरन नाम का एक नया टेस्ट पेश किया है। यह टेस्ट उसके क्लाउड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल्स की कड़ी सुरक्षा जांच के लिए बनाया गया है।
इसमें वे जानबूझकर कुछ ऐसी नियंत्रित स्थितियां बनाते हैं, जिनमें साफ कमजोरियां होती हैं। इसका मकसद होता है यह देखना कि AI इन हालात में कैसा बर्ताव करते हैं।
इस जांच से एक बड़ी बात यह सामने आई कि AI को और स्पष्ट निर्देश देने और अतिरिक्त सुरक्षा जांच जोड़ने से सुरक्षा से जुड़ी गलतियों को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
निष्कर्षों को प्री-रिलीज टेस्टिंग में किया शामिल
सायरन ने क्लाउड मिथोस 5 और ओपस 5.5 जैसे मॉडल्स का इस्तेमाल करके 26 जानबूझकर कमजोर बनाए गए सिस्टम पर 1,700 से ज्यादा टेस्ट चलाए।
नए मॉडल्स में गलतियां करने की संभावना काफी कम दिखी और सुरक्षा उल्लंघन केवल 0.6 फीसदी तक ही दर्ज किए गए।
एंथ्रोपिक ने बेहतर निर्देश और समस्याओं को पहचानने के लिए टूल जोड़कर इसमें और सुधार किए हैं। भले ही इसका मतलब यह था कि AI पहले से कम काम पूरे कर पाते थे, फिर भी यह बदलाव फायदेमंद रहा।
अब ये सभी निष्कर्ष उनके रिलीज से पहले होने वाली नियमित जांच का हिस्सा बन गए हैं, जो AI को ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है।