एंथ्रोपिक ने लॉन्च किया क्लाउड ओपस 5.5 AI मॉडल, चलाने का खर्च 40 फीसदी कम

क्लाउड ओपस 5.5 केवल सस्ता ही नहीं है, इसे पहले से ज्यादा सुरक्षित भी बनाया गया है। आंतरिक जांच में पता चला है कि यह मॉडल ओपस 5 या मिथोस 5.1 की तुलना में किसी खास मूल्यांकन में अपनी तय सीमाओं को तोड़ने की 85 फीसदी कम कोशिश करता है।

एंथ्रोपिक जल्द ही क्लाउड सॉनेट 5.5 और क्लाउड हाइकु 5.5 जैसे और भी कई अपग्रेड लाने वाली है। इन सभी मॉडल्स का लक्ष्य और भी बेहतर प्रदर्शन और मजबूत सुरक्षा फीचर्स देना है।