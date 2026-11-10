एंथ्रोपिक ने लॉन्च किए अपडेटेड फेबल 5.2 और मिथोस 5.2 मॉडल

ये नए मॉडल पहले के मुकाबले करीब 30 फीसदी ज्यादा तेजी से प्रतिक्रिया देते हैं और पहले से कहीं ज्यादा साफ तरीके से बातचीत कर पाते हैं।

परीक्षण के दौरान इन्होंने कई कमाल के काम करके दिखाए हैं, जैसे इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बिल्कुल शुरुआत से डिजाइन किए और सैद्धांतिक भौतिकी की 2 ऐसी समस्याएं भी सुलझा दीं, जो अभी तक अनसुलझी थीं।

इन मॉडल्स की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि 30 घंटों के अंदर 1,000 फेबल 5.2 एजेंट्स ने मिलकर लगभग 8 दिनों में एक पूरा चालू ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार कर दिया। इनकी कीमत 8 डॉलर (करीब 750 रुपये) प्रति 10 लाख इनपुट टोकन से शुरू होती है। तेज काम करने के लिए इसमें फास्ट मोड भी दिया गया है। क्लाउड फेबल 5.2 लॉन्च के पहले दिन से ही सभी क्लाउड यूजर्स के लिए उपलब्ध है, वहीं मिथोस 5.2 का इस्तेमाल केवल वे ही सत्यापित संगठन कर पाएंगे, जो साइबर सुरक्षा या बायोमेडिकल रिसर्च के क्षेत्र में काम करते हैं।