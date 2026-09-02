क्लाउड AI यूजर्स के कंप्यूटर को निशाना बना रहे हैकर

क्लाउड AI यूजर्स के कंप्यूटर को निशाना बना रहे हैकर, एंथ्रोपिक ने जारी की चेतावनी

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:09 pm Sep 02, 202601:09 pm

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी एंथ्रोपिक ने क्लाउड चैटबॉट का उपयोग करने वाले यूजर्स के लिए चेतावनी जारी की है। कंपनी के मुताबिक, कुछ यूजर्स के कंप्यूटर में इन्फोस्टीलर मालवेयर के जरिए लॉगिन सेशन चोरी किए जा रहे हैं। इससे हैकर बिना सामान्य लॉगिन प्रक्रिया के क्लॉड अकाउंट तक पहुंच सकते हैं और निजी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस खतरे को देखते हुए एंथ्रोपिक ने प्रभावित अकाउंट की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।