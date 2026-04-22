एंथ्रोपिक के मिथोस मॉडल को चुनिंदा कंपनियों को ही उपलब्ध कराया गया है

मिथोस AI तक अनधिकृत पहुंच पर एंथ्रोपिक सख्त, साइबर सुरक्षा को लेकर शुरू की जांच

क्या है खबर?

एंथ्रोपिक के सबसे शक्तिशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल मिथोस तक अनाधिकृत यूजर्स की पहुंच की खबरों ने कंपनी की चिंता बढ़ा दी है। उसने साइबर सुरक्षा के लिए पेश किए इस मॉडल के अनाधिकृत उपयोग की जांच शुरू कर दी है। AI लैब ने कहा कि वह उन रिपोर्ट्स की जांच कर रहा है कि कुछ लोगों ने एंथ्रोपिक के लिए काम करने वाली थर्ड-पार्टी कंपनियों के लिए निर्धारित एक सिस्टम के माध्यम से मॉडल तक पहुंच प्राप्त की थी।