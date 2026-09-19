GPT 6 एस्ट्रा के जवाब में एंथ्रोपिक की नए मॉडल लाने की योजना
टेक्नोलॉजी
OpenAI के नए मॉडल GPT 6 एस्ट्रा को टक्कर देने के लिए एंथ्रोपिक एक नया मॉडल लाने पर विचार कर रही है।
यह कदम कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) डारियो अमोदेई के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के विकास की तेज रफ्तार पर चिंता जताई थी। उन्होंने 12 सितंबर को कहा था कि सुरक्षा के लिहाज से शायद इस रफ्तार को थोड़ा धीमा करना चाहिए।
निवेश के साथ मुनाफे की भी चिंता
GPT 6 एस्ट्रा ने बाजार में हलचल मचा दी है। ऐसे में एंथ्रोपिक फिर से सोच रहा है कि वह कैसे इस दौड़ में आगे बना रहे, जबकि सुरक्षा उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
कंपनी को नई टेक्नोलॉजी में निवेश भी करना है, लेकिन उसे मुनाफे पर भी ध्यान देना है। खासकर तब, जब निवेशक अब ज्यादा सोच-समझकर पैसा लगा रहे हैं। एंथ्रोपिक की अगली रिलीज एक बड़ी परीक्षा साबित होगी।