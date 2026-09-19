GPT 6 एस्ट्रा के जवाब में एंथ्रोपिक की नए मॉडल लाने की योजना

OpenAI के नए मॉडल GPT 6 एस्ट्रा को टक्कर देने के लिए एंथ्रोपिक एक नया मॉडल लाने पर विचार कर रही है।

यह कदम कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) डारियो अमोदेई के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के विकास की तेज रफ्तार पर चिंता जताई थी। उन्होंने 12 सितंबर को कहा था कि सुरक्षा के लिहाज से शायद इस रफ्तार को थोड़ा धीमा करना चाहिए।