एंथ्रोपिक का मिथोस मॉडल आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होगा

एंथ्रोपिक ला रही अब तक का शक्तिशाली AI मॉडल मिथोस, साइबर खतरों के कारण लॉन्च रोका

क्या है खबर?

एंथ्रोपिक अब तक का सबसे शक्तिशाली नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल क्लाउड मिथोस पेश करने की तैयारी कर रही है। इसका प्रीव्यू जारी किया गया है। कंपनी ने कहा है कि उसका नया मॉडल सॉफ्टवेयर की कमियों को खोजने और उनका फायदा उठाने में इतने माहिर है, जिससे अर्थव्यवस्थाओं, सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। AI स्टार्टअप ने घोषणा की है कि साइबर खतरों के कारण मिथोस अभी आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं होगा।