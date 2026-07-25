एंथ्रोपिक के क्लाउड AI से बोलकर करा सकते हैं अपने काम

जीमेल और स्लैक के नए इंटीग्रेशन के बाद क्लाउड अब सिर्फ एक चैटबॉट तक ही सीमित नहीं रहा। अब आप इसे आवाज देकर ईमेल ढूंढने, मैसेज देखने या अपने काम को मैनेज करने के लिए कह सकते हैं।

यह सब अब और भी ज्यादा नेचुरल तरीके से हो पाएगा। इस नए कदम से क्लाउड की सीधी टक्कर OpenAI और गूगल के स्मार्ट असिस्टेंट से होगी, जो लोगों के ऑफिस के कामों को और आसान बनाना चाहते हैं।