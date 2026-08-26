एंथ्रोपिक ने क्लाउड चैट और कोवर्क के लिए पेश किया साझा मेमोरी सिस्टम

अब चैट के दौरान मेमोरी अपने आप अपडेट होती रहेगी। इसका मतलब है कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से 'यह याद रखो' कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

आप सेव की गई जानकारी को कभी भी रोक सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं या उसमें बदलाव कर सकते हैं। यह सब आप नए 'मेमोरी' सेक्शन में जाकर 'सेटिंग्स' मेन्यू से कर पाएंगे।

स्वास्थ्य या राजनीति जैसी संवेदनशील जानकारी को डिफॉल्ट रूप से शामिल नहीं किया जाएगा, जब तक आप खुद इसे शामिल करने का विकल्प न चुनें। एंटरप्राइज और टीम के यूजर्स के लिए ये सुविधाएं डिफॉल्ट रूप से बंद रहेंगी, लेकिन वे योग्य हुए तो उन्हें ये मिल सकती हैं।