एंथ्रोपिक ने क्लाउड चैट और कोवर्क के लिए पेश किया साझा मेमोरी सिस्टम
एंथ्रोपिक ने हाल ही में क्लाउड चैट और क्लाउड कोवर्क के लिए एक साझा मेमोरी सिस्टम पेश किया है। इसका मतलब है कि आप एक प्लेटफाॅर्म पर जो भी बातचीत करेंगे या काम करेंगे, उसकी जानकारी दूसरे प्लेटफाॅर्म पर भी उपलब्ध होगी।
इससे टीम के साथ मिलकर काम करना और प्रोजेक्ट्स पर नजर रखना काफी आसान हो जाएगा। हालांकि, यह सुविधा क्लाउड कोड में नहीं मिलेगी, जो अभी भी अपनी तरह से स्वतंत्र रूप से काम करेगा।
चैट के दौरान अपने आप अपडेट होगी मेमोरी
अब चैट के दौरान मेमोरी अपने आप अपडेट होती रहेगी। इसका मतलब है कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से 'यह याद रखो' कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आप सेव की गई जानकारी को कभी भी रोक सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं या उसमें बदलाव कर सकते हैं। यह सब आप नए 'मेमोरी' सेक्शन में जाकर 'सेटिंग्स' मेन्यू से कर पाएंगे।
स्वास्थ्य या राजनीति जैसी संवेदनशील जानकारी को डिफॉल्ट रूप से शामिल नहीं किया जाएगा, जब तक आप खुद इसे शामिल करने का विकल्प न चुनें। एंटरप्राइज और टीम के यूजर्स के लिए ये सुविधाएं डिफॉल्ट रूप से बंद रहेंगी, लेकिन वे योग्य हुए तो उन्हें ये मिल सकती हैं।