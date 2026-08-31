इंफोस्टीलर मैलवेयर ने क्लाउड यूजर्स के सेशन चुराए, एंथ्रोपिक ने दी यह चेतावनी

इस साइबर हमले की जड़ विडार और रेडलाइन जैसे जाने-माने इंफोस्टीलर मैलवेयर से जुड़ी मिली। ये मैलवेयर संक्रमित डिवाइस से ब्राउजर के क्रेडेंशियल और कुकीज चुरा लेते हैं। इसकी वजह से हैकर्स को पासवर्ड या टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को बायपास करना आसान हो जाता है।

यह मामला तब सामने आया जब रेडिट पर एक यूजर ने बताया कि एक पाइरेटेड गेम डाउनलोड करने के बाद उसका कंप्यूटर हैक हो गया था।

एंथ्रोपिक ने साफ किया है कि उनकी अपनी सिस्टम पर कोई सेंध नहीं लगी है, लेकिन वे प्रभावित यूजर्स को सलाह दे रहे हैं कि वे अपने सिस्टम को मैलवेयर के लिए स्कैन करें, पासवर्ड बदलें और सक्रिय सेशन की जांच करें। कंपनी ने कहा है कि जब तक जांच चल रही है, तब तक वे अनधिकृत शुल्कों का भुगतान करेंगे।