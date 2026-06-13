ट्रंप सरकार के फरमान ने एंथ्रोपिक के फेबल 5 और मिथोस 5 मॉडल पर लगाया ब्रेक

क्लाउड मिथोस प्रीव्यू पर आधारित

यह घटना फेबल 5 और मिथोस 5 की घोषणा के कुछ ही दिनों बाद हुई है। इन दोनों को अत्याधुनिक AI मॉडल के रूप में पेश किया गया था और फेबल 5 में नए सुरक्षा फीचर्स पर विशेष जोर दिया गया था।

ये दोनों मॉडल अप्रैल, 2026 के क्लाउड मिथोस प्रीव्यू मॉडल पर आधारित हैं, जो पहले केवल साइबर सुरक्षा से जुड़े चुनिंदा समूहों के लिए ही उपलब्ध था।

एंथ्रोपिक का कहना है कि वे इस मामले को सुलझाने में लगे हैं, ताकि जल्द ही लोग इन नए टूल्स का दोबारा इस्तेमाल कर सकें।