एंथ्रोपिक ने भारत समेत 15 से अधिक देशों में बढ़ाई AI मॉडल मिथोस की पहुंच

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी एंथ्रोपिक ने अपने शक्तिशाली AI मॉडल मिथोस की पहुंच भारत समेत कई नए देशों तक बढ़ा दी है। कंपनी ने बताया कि यह विस्तार उसके प्रोजेक्ट ग्लासविंग कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। इसके जरिए सरकारों, साइबर सुरक्षा एजेंसियों और जरूरी सेवाओं से जुड़े संगठनों को उन्नत AI टूल उपलब्ध कराए जाएंगे। भारत के कुछ संगठनों को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। हालांकि, उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।

एक्सेस 150 नए संगठनों को मिला एक्सेस एंथ्रोपिक ने बताया कि वह लगभग 150 नए संगठनों को इस कार्यक्रम से जोड़ रही है। इसके बाद 15 से अधिक देशों में भाग लेने वाले संगठनों की संख्या करीब 200 हो जाएगी। भारत के अलावा कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी और दक्षिण कोरिया जैसे देश भी इस विस्तार का हिस्सा हैं। कार्यक्रम में वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य, ऊर्जा, जल, संचार और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों से जुड़े संस्थानों को शामिल किया गया है।

उपलब्धता सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है मिथोस मिथोस एंथ्रोपिक का एक विशेष AI मॉडल है, जिसे आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है। कंपनी का कहना है कि यह मॉडल सॉफ्टवेयर में मौजूद कमजोरियों की पहचान करने और साइबर हमलों से सुरक्षा मजबूत करने में मदद करता है। अप्रैल में इसके शुरुआती संस्करण को सीमित संख्या में संगठनों के लिए शुरू किया गया था। एंथ्रोपिक का मानना है कि इसकी उन्नत क्षमताओं को देखते हुए इसे नियंत्रित तरीके से ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

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