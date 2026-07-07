J-स्पेस कर सकता है कई काम

J-स्पेस को देखकर पता चला है कि क्लाउड एक साथ कई अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स को संभाल सकता है, जैसे 'ब्रिज' और 'कैलिफोर्निया' जैसे 2 शब्द और इस दौरान वह दूसरे काम भी करता रह सकता है।

यह बिल्कुल इंसानों की तरह मल्टीटास्किंग है। J-स्पेस का अध्ययन करके शोधकर्ता यह समझना चाहते हैं कि कहीं AI गलत व्यवहार तो नहीं करने लगा है। उन्हें एक ऐसे मॉडल में धोखाधड़ी के संकेत मिले, जिसे कोड को खराब करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, जबकि उसके जवाब देखने में बिल्कुल सामान्य थे। इस जानकारी से भविष्य के AI को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाया जा सकेगा।