एंथ्रोपिक के सह संस्थापक ने लूप इंजीनियरिंग को बताया AI का भविष्य  

एजेंट्स के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर दी चेतावनी

लूप इंजीनियरिंग की वजह से AI एजेंट्स अपना प्रॉम्प्ट खुद बनाकर ज्यादातर काम संभाल लेते हैं। `/गोल` जैसे कमांड AI को तब तक काम करने देते हैं, जब तक कि वह पूरा न हो जाए।

बोरिस चेर्नी ने इसे और साफ करते हुए कहा, "यह एक एजेंट है, जो क्लाउड को प्रॉम्प्ट देता है। अब मुझे प्रॉम्प्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लाउड खुद प्रॉम्प्ट लिखता है और मैं अब उस नए क्लाउड से बात कर रहा हूं, जो पूरे काम को संभाल रहा है।"

जानकारों का मानना है कि यह तरीका काम को ज्यादा असरदार बना सकता है। हालांकि, उन्होंने यह चेतावनी भी दी है कि इससे लागत बढ़ सकती है क्योंकि एक साथ कई एजेंट्स को चलाने के लिए ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है।

फिर भी, कई लोगों का मानना है कि इस बदलाव से AI को कोडिंग और ऑटोमेशन के कामों को कम इंसानी मेहनत के साथ निपटाने में आसानी होगी।