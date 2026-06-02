एंथ्रोपिक का क्लॉड AI हुआ डाउन, बड़ी संख्या में यूजर्स हुए प्रभावित

एंथ्रोपिक का क्लॉड AI हुआ डाउन, बड़ी संख्या में यूजर्स हुए प्रभावित
क्या है खबर?
एंथ्रोपिक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट क्लॉड आज आउटेज की समस्या का सामना कर रहा है। इसके कारण क्लॉड का उपयोग करने वाले दुनियाभर के कई यूजर्स अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर के अनुसार, आज दोपहर तक सैकड़ों यूजर्स ने इस समस्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। शिकायतों की संख्या अचानक बढ़ने से संकेत मिला कि यह कोई बड़ी तकनीकी गड़बड़ी है, जिसने एक साथ कई यूजर्स को प्रभावित किया।
असर
चैट, ऐप और वेबसाइट पर असर
आंकड़ों के अनुसार, सबसे ज्यादा शिकायतें क्लॉड चैट सेवा से जुड़ी थीं। करीब 62 प्रतिशत यूजर्स ने चैट में समस्या बताई, जबकि 17 प्रतिशत ने ऐप और 15 प्रतिशत ने वेबसाइट से जुड़ी दिक्कत की जानकारी दी। कई लोगों ने लॉगिन करने, API इस्तेमाल करने और जवाब मिलने में देरी की भी शिकायत की है। सोशल मीडिया पर भी यूजर्स ने बातचीत लोड नहीं होने और सेवाओं के रुकने की जानकारी साझा की।
काम
समस्या ठीक करने का काम जारी
एंथ्रोपिक ने अपने आधिकारिक स्टेटस पेज पर इस तकनीकी समस्या की पुष्टि की है। कंपनी के अनुसार, उसके कई AI मॉडल्स में एरर बढ़ने की वजह से सेवाएं प्रभावित हुई हैं। बाद में कंपनी ने बताया कि समस्या की वजह का पता लगा लिया गया है और उसे ठीक करने का काम जारी है। फिलहाल क्लॉड AI, क्लॉड कंसोल, क्लॉड API और क्लॉड कोड जैसी कई सेवाओं पर इसका असर देखा जा रहा है।