एंथ्रोपिक का क्लॉड AI हुआ डाउन

एंथ्रोपिक का क्लॉड AI हुआ डाउन, बड़ी संख्या में यूजर्स हुए प्रभावित

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:00 pm Jun 02, 202602:00 pm

क्या है खबर?

एंथ्रोपिक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट क्लॉड आज आउटेज की समस्या का सामना कर रहा है। इसके कारण क्लॉड का उपयोग करने वाले दुनियाभर के कई यूजर्स अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर के अनुसार, आज दोपहर तक सैकड़ों यूजर्स ने इस समस्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। शिकायतों की संख्या अचानक बढ़ने से संकेत मिला कि यह कोई बड़ी तकनीकी गड़बड़ी है, जिसने एक साथ कई यूजर्स को प्रभावित किया।