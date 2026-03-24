एंथ्रोपिक का क्लाउड AI टूल अब इंसानों जैसे कंट्रोल कर सकेगा कंप्यूटर, आया नया फीचर

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी एंथ्रोपिक ने क्लाउड AI में एक बड़ा बदलाव किया है। अब यह टूल यूजर्स के कंप्यूटर को कंट्रोल करने में सक्षम होगा। कंपनी का कहना है कि इससे यूजर्स को हर काम के लिए कंप्यूटर के सामने बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लाउड अब रिमोट तरीके से काम कर सकेगा और कई काम खुद ही पूरा कर देगा। यह बदलाव AI को एक साधारण टूल से आगे ले जाकर एक वर्चुअल असिस्टेंट जैसा बना देता है।

काम कैसे काम करेगा नया AI फीचर? इस नए फीचर के जरिए क्लाउड माउस, कीबोर्ड और स्क्रीन को कंट्रोल कर सकता है। यह ऐप्स खोल सकता है, ब्राउजर चला सकता है और स्प्रेडशीट जैसे काम भी कर सकता है। यूजर बस निर्देश देगा और AI बाकी काम संभाल लेगा। कंपनी के अनुसार, इससे रोजमर्रा के कई काम आसान हो जाएंगे। यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है जो मल्टीटास्किंग करते हैं या समय बचाना चाहते हैं।

सीमाएं किस तरह मिलेगा एक्सेस और सीमाएं? यह फीचर फिलहाल सीमित संख्या में कुछ ही यूजर्स के लिए उपलब्ध है। इसे रिसर्च प्रीव्यू के रूप में पेश किया गया है और यह सिर्फ पेड यूजर्स के लिए है। अभी यह सुविधा केवल macOS डिवाइस पर काम कर रही है। यूजर्स को क्लाउड ऐप को अपडेट करना होगा और मोबाइल व डेस्कटॉप को जोड़ना होगा। कंपनी धीरे-धीरे इसे और बेहतर बनाने और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की योजना बना रही है।

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