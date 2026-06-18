एंथ्रोपिक का क्लाउड AI हुआ डाउन

एंथ्रोपिक का क्लाउड AI हुआ डाउन, चैट और लॉगिन में यूजर्स को आई परेशानी

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:11 pm Jun 18, 202602:11 pm

क्या है खबर?

एंथ्रोपिक के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल क्लाउड AI का उपयोग करने में यूजर्स को समस्या आ रही है। बड़ी संख्या में यूजर्स चैटबॉट, ऐप, वेबसाइट और लॉगिन सेवाओं में दिक्कत आने की शिकायत कर रहे हैं। आउटेज ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म डाउनडिटेक्टर के अनुसार, दोपहर के समय कुछ ही समय में शिकायत करने वालों की संख्या 2,500 के पार पहुंच गई। यूजर्स क्लाउड AI की सेवाओं का सामान्य तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं।