एंथ्रोपिक का क्लाउड AI हुआ डाउन, चैट और लॉगिन में यूजर्स को आई परेशानी
क्या है खबर?
एंथ्रोपिक के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल क्लाउड AI का उपयोग करने में यूजर्स को समस्या आ रही है। बड़ी संख्या में यूजर्स चैटबॉट, ऐप, वेबसाइट और लॉगिन सेवाओं में दिक्कत आने की शिकायत कर रहे हैं। आउटेज ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म डाउनडिटेक्टर के अनुसार, दोपहर के समय कुछ ही समय में शिकायत करने वालों की संख्या 2,500 के पार पहुंच गई। यूजर्स क्लाउड AI की सेवाओं का सामान्य तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं।
शिकायतें
चैट और ऐप एक्सेस में सबसे ज्यादा शिकायतें
डाउनडिटेक्टर के आंकड़ों के मुताबिक, सबसे ज्यादा शिकायतें क्लाउड चैट से जुड़ी हुई हैं। कुल रिपोर्ट्स में करीब 60 प्रतिशत शिकायतें चैट सर्विस को लेकर थीं। इसके अलावा 26 प्रतिशत शिकायतें ऐप इस्तेमाल करने में दिक्कत से संबंधित थीं। कुछ लोगों ने वेबसाइट नहीं खुलने, लॉगिन में परेशानी और सर्विस के धीमा चलने की भी शिकायत की। इससे साफ है कि समस्या सिर्फ एक फीचर तक सीमित नहीं रही, बल्कि कई सेवाएं एक साथ प्रभावित हुईं।