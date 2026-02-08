एंथ्रोपिक ने सुपर बाउल के विज्ञापन खरीदे, OpenAI पर किया कटाक्ष

विज्ञापन में एक दुबला-पतला और लगभग 20 साल का युवक पार्क में पुल-अप्स कर रहा है और पास खड़े एक तगड़े व्यक्ति से सिक्स-पैक बनाने के बारे में सलाह मांग रहा है। वह व्यक्ति चैटबॉट की आवाज में जवाब देता है और उसे एक व्यक्तिगत प्रशिक्षण का प्लान बनाने का प्रस्ताव देता है। इसके अंत में कहा जाता है, "विज्ञापन AI में आ रहे हैं, लेकिन क्लाउड में नहीं।" इसके जरिए OpenAI पर कटाक्ष किया गया है।

जवाब

ऑल्टमैन ने विज्ञापन को बताया भ्रामक

ChatGPT निर्माता कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन को यह विज्ञापन पसंद नहीं आया और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इसे भ्रामक बताया। TBPN पॉडकास्ट के साथ एक साक्षात्कार में ऑल्टमैन ने कहा, "हम मूर्ख नहीं हैं। अपने यूजर्स का सम्मान करते हैं और समझते हैं कि अगर हमने ऐसा कुछ किया जैसा उन विज्ञापनों में दिखाया गया है तो लोग स्वाभाविक रूप से हमारे उत्पाद का उपयोग करना बंद कर देंगे।"