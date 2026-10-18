एंथ्रोपिक ने अमेरिकी सरकार को दिया AI के लिए नियम बनाने का सुझाव

एंथ्रोपिक के प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर, AI का इस्तेमाल जैविक हथियार बनाने या सुरक्षा प्रणालियों को हैक करने जैसे कामों के लिए होता है तो सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।

अगर, कोई गंभीर खतरा सामने आता है तो सरकारी जांचकर्ताओं को अपनी जांच पूरी करने के 72 घंटों के भीतर अमेरिकी वाणिज्य विभाग को इसकी जानकारी देनी होगी।

किसी AI मॉडल पर रोक लगाने का अधिकार केवल एक संघीय न्यायाधीश के पास हो चाहिए। इसके साथ ही AI बनाने वाली कंपनियों को अपने सुरक्षा प्लान भी बताने होंगे और संभावित खतरों की रिपोर्ट देनी होगी। इससे पूरे सिस्टम में ज्यादा पारदर्शिता आएगी और सब कुछ एक जैसा रहेगा।