एंथ्रोपिक ने सेल्सफोर्स के साथ लॉन्च किया क्लाउडफोर्स

क्लाउडफोर्स का काम केवल चीजों को तेजी से करना ही नहीं है। यह ग्राहकों से बात करने की तैयारी करने, सौदे की समीक्षा करने और सेल्स पाइपलाइन को सही ढंग से लगाने जैसे जरूरी कामों में भी सहायता करता है। इसके साथ ही यह एजेंटफोर्स और स्लैक में भी कुछ स्मार्ट फीचर्स को शक्ति देता है।

एंथ्रोपिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) डारियो अमोदेई ने बताया कि वे दूसरी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस (SaaS) कंपनियों से मुकाबला करने के बजाय उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं।

उनका मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को जिम्मेदारी से विकसित किया जाना चाहिए, ताकि यह लोगों को सच में फायदा पहुंचाए और कोई दिक्कत पैदा न करे।