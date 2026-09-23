100 देशों में AI आधारित मेडिकल सपोर्ट के लिए एंथ्रोपिक और ओपनएविडेंस ने मिलाया हाथ

एंथ्रोपिक और ओपनएविडेंस लगभग 100 देशों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित मेडिकल सपोर्ट लाने के लिए साथ मिलकर काम कर रही हैं।

यह प्लेटफॉर्म पीयर-रिव्यू किए गए मेडिकल रिसर्च और इलाज के दिशा-निर्देशों पर बना है। इसे ऐसे इलाकों के लिए तैयार किया गया है, जहां मेडिकल साहित्य, विशेषज्ञ चिकित्सक की जानकारी और लगातार मेडिकल पढ़ाई तक पहुंच कम होती है।

ऐसे में मरीजों की देखभाल पर बुरा असर पड़ सकता है। साथ ही उन जगहों पर टेक्नोलॉजी तक पहुंच भी सीमित है।