AI सुरक्षा की निगरानी को लेकर बढ़ गई स्वतंत्र समीक्षकों की भूमिका

बाहरी लोगों को काम पर रखने में कुछ मुश्किलें भी सामने आई हैं। OpenAI ने अपने 3 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। कंपनी के अनुसार, उन्होंने संवेदनशील जानकारी को एक्सेस करने और उसे संभालने की नीतियों का उल्लंघन किया था। हालांकि, इन कर्मचारियों में से 2 का कहना है कि उन्हें इसलिए हटाया गया क्योंकि वे तीसरे पक्ष के समीक्षकों से बातचीत कर रहे थे। इससे पता चलता है कि पारदर्शिता और गोपनीयता के बीच संतुलन बनाना कितना पेचीदा काम है।

इसी दौरान, समीक्षक समूहों को अच्छी-खासी फंडिंग भी मिल रही है। अगस्त में METR ने घोषणा की थी कि उसे पिछले 6 महीनों में करीब 7.1 करोड़ डॉलर (करीब 650 करोड़ रुपये) की फंडिंग का वादा मिला है। साथ ही, फ्रंटियर एक्ट बिल और कैलिफोर्निया के नए ऑडिटिंग नियमों के आने से अब AI पर पहले से कहीं ज्यादा कड़ी निगरानी रखी जाएगी।