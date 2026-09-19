AI का अनियंत्रित विकास रोकने के लिए एंथ्रोपिक और एक्सेंचर ने की साझेदारी

ये कंपनियां AI को ट्रेन करते समय ही खास 'इवेलुएटर्स' (जांचकर्ताओं) को उसके सिस्टम में शामिल करेंगी। ये इवेलुएटर्स नए मॉडल्स के विकास के दौरान सुरक्षा संबंधी खतरों पर कड़ी नजर रखेंगे। OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन और स्पेस-X के CEO एलन मस्क जैसे बड़े दिग्गज इस कोशिश का समर्थन कर रहे हैं।

एक्सेंचर की AI विशेषज्ञ यूनिट फैकल्टी इस पहल की कमान संभाल रही है। इसकी CEO जूली स्वीट का कहना है कि केवल तकनीकी ज्ञान होना काफी नहीं, बल्कि वास्तविक दुनिया की जिम्मेदारियों को भी समझना होगा। इसके अलावा, एंथ्रोपिक भी और स्वतंत्र इवेलुएटर्स को जोड़ने पर विचार कर रही है, ताकि AI के लगातार विकसित होते रहने के साथ-साथ सुरक्षा का पहलू हमेशा सबसे अहम बना रहे।