एंथ्रोपिक ने क्लाउड में जोड़े कई क्रिएटिव ऐप्स, जानिए क्या मिलेगा फायदा

सुविधा

पेशेवर लोगों को बचेगा समय

नए कनेक्टर्स की मदद से क्लाउड एडोब क्रिएटिव क्लाउड, ब्लेंडर, ऑटोडेस्क फ्यूजन, एबलटन और अन्य प्लेटफॉर्म से जुड़ सकता है। कंपनी का कहना है कि AI रचनात्मक प्रक्रिया के उन हिस्सों को संभालने में मदद कर सकता है, जो समय बर्बाद करते हैं, क्योंकि यह बार-बार होने वाले कार्यों को संभालता है और मैनुअल काम को समाप्त करता है। अब क्लाउड सिर्फ चैटबॉट के रूप में काम करने के बजाय एक डिजिटल असिस्टेंट के रूप में काम कर सकता है।