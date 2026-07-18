एंथ्रोपिक का क्लाउड फेबल 5 प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में शामिल

फेबुल 5 का लॉन्च काफी मुश्किलों भरा रहा है। जून में शुरुआत होने के बाद निर्यात नियमों के कारण इसे रोकना पड़ा था।

फिर जुलाई में इसे दोबारा पेश किया गया, लेकिन जारी करने की तारीखों को लेकर बनी उलझन ने यूजर्स को काफी परेशान किया।

एंथ्रोपिक ने स्वीकार किया है कि मांग का अनुमान लगाना उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहा। यही वजह है कि जो यूजर्स इससे प्रभावित हुए हैं, उन्हें 100 डॉलर (करीब 9,000 रुपये) का एक बार का क्रेडिट दिया जा रहा है। कंपनी ने भरोसा दिलाया है कि आगे से उसकी सेवा और भी भरोसेमंद होगी।