अनिमा आनंदकुमार ने बनाया फिजिकल सिस्टम्स का वर्णन करने वाला AI मॉडल

उनकी यह टेक्नोलॉजी न्यूरल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करती है, जो स्पेस और टाइम में चीजों को मॉडल करते हैं। इसे 3D के साथ मूवमेंट को भी समझने वाला तरीका मान सकते हैं।

इस तरीके ने पहले ही एक मेडिकल कैथेटर बनाने में मदद की है, जिसने केवल एक फिजिकल टेस्ट में हानिकारक जीवाणुओं का मिलना 100 गुना तक कम कर दिया।

आनंदकुमार का कहना है कि AI यह भी माप सकते हैं कि उनके अनुमान कितने सटीक हैं या उन पर कितना भरोसा किया जा सकता है। यह उन सभी कामों के लिए बेहद खास है, जिनमें जोखिम ज्यादा होता है या जो सुरक्षा से जुड़े होते हैं।